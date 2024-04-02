Erlebnis Österreich: In bester LageJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 14: Erlebnis Österreich: In bester Lage
Das Burgenland ist für die außergewöhnliche Vielfalt und herausragende Qualität seiner Weine weit über die Grenzen Österreichs und Europas hinaus bekannt. Die Palette reicht von vielschichtigen Weißweinen über fruchtige Rosé- und langlebige Rotweine bis hin zu den besten Süßweinen der Welt. Wo die Trauben für diese Weine wachsen und wie sich das pannonische Klima, die geologischen Besonderheiten und das Engagement der burgenländischen Winzerinnen und Winzer auswirken, damit beschäftigt sich eine TV Dokumentation aus dem ORF Landesstudio Burgenland. Auf dieser Weinreise durch das Burgenland zeigen Nicole Aigner und Kameramann Michael Ritter die besten Lagen in verschiedenen Jahreszeiten und auch aus der Vogelperspektive. Bildquelle: ORF/ORF-B
