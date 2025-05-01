Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Das Unikum vom Wolfgangsee - Die Schafbergbahn

ORF2Staffel 1Folge 15vom 01.05.2025
Erlebnis Österreich: Das Unikum vom Wolfgangsee - Die Schafbergbahn

Erlebnis Österreich: Das Unikum vom Wolfgangsee - Die SchafbergbahnJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 15: Erlebnis Österreich: Das Unikum vom Wolfgangsee - Die Schafbergbahn

26 Min.Folge vom 01.05.2025

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als man noch per Postkutsche nach St. Wolfgang reiste, ließen sich die noblen Herrschaften aus Wien von St. Wolfgang auf den Schafberg tragen. Im Jahre 1872 plante Berthold Currant eine Bahn von Winkl bei St. Gilgen auf den Schafberg. Nach einer langen Planungs- und Bauphase erreichte erst am 31. Juli 1893 der erste Zug die Schafbergspitze, jedoch von St. Wolfgang aus. Noch heute kommen die Originalmaschinen, sie zählen zu den ältesten weltweit in Betrieb befindlichen Zahnrad-Dampflokomotiven, vor Nostalgiezügen zum Einsatz. Bildquelle: ORF/ORF- Salzburg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen