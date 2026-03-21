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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Zivilcourage und Mut - der heilige Florian und das frühe Christentum

ORF2Staffel 1Folge 150vom 21.03.2026
Erlebnis Österreich: Zivilcourage und Mut - der heilige Florian und das frühe Christentum

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Folge 150: Erlebnis Österreich: Zivilcourage und Mut - der heilige Florian und das frühe Christentum

25 Min.Folge vom 21.03.2026

Die ORF-Doku verfolgt das Leben des Heiligen Florian, eines römischen Beamten und ersten namentlich bekannten Märtyrers Österreichs. Sie rekonstruiert anhand alter Handschriften und Spielszenen seine Geschichte und besucht zentrale Orte wie St. Pölten, Enns und Carnuntum. Archäologische Funde geben Einblick in Florians Welt. Die Reise zeigt ihn als Symbol für Zivilcourage, Mut und tiefen Glauben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

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