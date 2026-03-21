Erlebnis Österreich: Zivilcourage und Mut - der heilige Florian und das frühe ChristentumJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 150: Erlebnis Österreich: Zivilcourage und Mut - der heilige Florian und das frühe Christentum
25 Min.Folge vom 21.03.2026
Die ORF-Doku verfolgt das Leben des Heiligen Florian, eines römischen Beamten und ersten namentlich bekannten Märtyrers Österreichs. Sie rekonstruiert anhand alter Handschriften und Spielszenen seine Geschichte und besucht zentrale Orte wie St. Pölten, Enns und Carnuntum. Archäologische Funde geben Einblick in Florians Welt. Die Reise zeigt ihn als Symbol für Zivilcourage, Mut und tiefen Glauben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2