Neue Wildnis an der MurJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 171: Neue Wildnis an der Mur
25 Min.Folge vom 20.06.2026
Nahe der "Grenzmur Au" bei Bad Radkersburg hat der Naturschutzbund Steiermark ein ehemaliges Schotterabbaugebiet erworben. Wo sich einst Bagger in den Boden gruben, um Schotter abzubauen, sollen schon bald Eisvögel, Uferschwalben, Kormorane, Moschusbockkäfer, Rosenkäfer, Biber und sogar Schildkröten neuen Lebensraum finden. Das aufwendige Renaturierungsprojekt wird von engagierten Naturliebhabern und Experten begleitet. Es ist aber nicht einfach, zerstörten Naturraum wieder heil zu machen. Zeit, Geld, Arbeitsleistung und viel Geduld sind gefragt. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Franz Posch
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2