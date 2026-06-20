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Erlebnis Österreich

Neue Wildnis an der Mur

ORF2Staffel 1Folge 171vom 20.06.2026
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Folge 171: Neue Wildnis an der Mur

25 Min.Folge vom 20.06.2026

Nahe der "Grenzmur Au" bei Bad Radkersburg hat der Naturschutzbund Steiermark ein ehemaliges Schotterabbaugebiet erworben. Wo sich einst Bagger in den Boden gruben, um Schotter abzubauen, sollen schon bald Eisvögel, Uferschwalben, Kormorane, Moschusbockkäfer, Rosenkäfer, Biber und sogar Schildkröten neuen Lebensraum finden. Das aufwendige Renaturierungsprojekt wird von engagierten Naturliebhabern und Experten begleitet. Es ist aber nicht einfach, zerstörten Naturraum wieder heil zu machen. Zeit, Geld, Arbeitsleistung und viel Geduld sind gefragt. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Franz Posch

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