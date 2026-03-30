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Erlebnis Österreich

Paradies auf Erden - Klostergärten in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 153vom 30.03.2026
Paradies auf Erden - Klostergärten in Niederösterreich

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Folge 153: Paradies auf Erden - Klostergärten in Niederösterreich

23 Min.Folge vom 30.03.2026

Ein blühender Garten mit vielerlei Bäumen und guten Früchten - so wird in der Heiligen Schrift das Paradies beschrieben. Viele Botschaften der Bibel sind ohne Pflanzenwelt kaum vorstellbar: An die 120 verschiedene Formen sind genannt, vom Feigenbaum über den Weinstock und das Senfkorn bis zur Lilie. Zahlreiche derartige kleine Paradiese finden sich im kirchlichen Umfeld bis zum heutigen Tag. Die Dokumentation "Paradies auf Erden - Klostergärten in Niederösterreich" zeigt acht beeindruckende Beispiele. Vorgestellt werden neben einzelnen Pflanzen und den Schönheiten der gesamten Gartenanlagen auch die Menschen, die sie pflegen Bildquelle: ORF/Stift Altenburg/Albert Groiß

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