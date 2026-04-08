Wia uns da Schnobe gwoxn is – Mundart in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 154: Wia uns da Schnobe gwoxn is – Mundart in Salzburg
26 Min.Folge vom 08.04.2026
Die Dokumentation zeigt, wie lebendig die Dialekte in Lungau, Pinzgau und Pongau sind. Menschen verschiedener Generationen erzählen, singen und dichten in ihrer Mundart und machen hörbar, wie eng Sprache, Landschaft und Identität zusammengehören. Junge Künstlerinnen und Künstler treffen auf erfahrene Stimmen und zeigen, dass Dialekte nicht verschwinden, sondern kreativ und selbstbewusst in die Zukunft getragen werden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
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