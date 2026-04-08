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Erlebnis Österreich

Wia uns da Schnobe gwoxn is – Mundart in Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 154vom 08.04.2026
Wia uns da Schnobe gwoxn is – Mundart in Salzburg

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Folge 154: Wia uns da Schnobe gwoxn is – Mundart in Salzburg

26 Min.Folge vom 08.04.2026

Die Dokumentation zeigt, wie lebendig die Dialekte in Lungau, Pinzgau und Pongau sind. Menschen verschiedener Generationen erzählen, singen und dichten in ihrer Mundart und machen hörbar, wie eng Sprache, Landschaft und Identität zusammengehören. Junge Künstlerinnen und Künstler treffen auf erfahrene Stimmen und zeigen, dass Dialekte nicht verschwinden, sondern kreativ und selbstbewusst in die Zukunft getragen werden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

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