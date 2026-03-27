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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Bühnenbilds

ORF2Staffel 1Folge 151vom 27.03.2026
Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Bühnenbilds

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Folge 151: Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Bühnenbilds

25 Min.Folge vom 27.03.2026

Die Kunst des Bühnenbildes entführt uns in die faszinierende Welt hinter dem Vorhang. Von der ersten Skizze bis zur fertigen Kulisse erfahren wir, wie kreative Köpfe und handwerkliche Meisterleistungen zusammenwirken, um magische Bühnen- oder Filmwelten zu erschaffen. Begleiten Sie Szenenbildnerinnen Szenenbildner, Bühnenbauerinnen und Bühnenbauer auf ihrem Weg und entdecken Sie die Vielfalt und Detailarbeit, die in jedem Theaterstück steckt. Eine Hommage an die verborgenen Helden der Theater- und Filmwelt, die mit Leidenschaft und Können das Publikum verzaubern. Ein Film von Susanne Pleisnitzer Bildquelle: ORF/ Landesstudio Wien

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