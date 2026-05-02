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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Die Sehnsucht nach dem Analogen - Warum wir wieder fühlen wollen

ORF2Staffel 1Folge 159vom 02.05.2026
Erlebnis Österreich: Die Sehnsucht nach dem Analogen - Warum wir wieder fühlen wollen

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Folge 159: Erlebnis Österreich: Die Sehnsucht nach dem Analogen - Warum wir wieder fühlen wollen

26 Min.Folge vom 02.05.2026

Das Knistern der Schallplatte, das Blättern in Büchern oder das Rauschen des Kurzwellenfunks hat seine Fans, die gerne auf digitale Perfektion verzichten. Warum bevorzugen immer mehr Menschen das Unvollkommene und reisen gerne zurück ins Analoge? Das Fühlen, Riechen, Hören - haptisches Erleben ist stärker als digitale Reize, wie etwa beim Wischen am Smartphone, heißt es aus der Wissenschaft. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich

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