Erlebnis Österreich: Die Sehnsucht nach dem Analogen - Warum wir wieder fühlen wollenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 159: Erlebnis Österreich: Die Sehnsucht nach dem Analogen - Warum wir wieder fühlen wollen
26 Min.Folge vom 02.05.2026
Das Knistern der Schallplatte, das Blättern in Büchern oder das Rauschen des Kurzwellenfunks hat seine Fans, die gerne auf digitale Perfektion verzichten. Warum bevorzugen immer mehr Menschen das Unvollkommene und reisen gerne zurück ins Analoge? Das Fühlen, Riechen, Hören - haptisches Erleben ist stärker als digitale Reize, wie etwa beim Wischen am Smartphone, heißt es aus der Wissenschaft. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
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