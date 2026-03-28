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Erlebnis Österreich
Folge 152: Erlebnis Österreich: Das grüne Gold - Forst und Holzwirtschaft in Kärnten
25 Min.Folge vom 28.03.2026
Kärnten – mehr als glitzernde Seen. Ein Land voller Wälder, Rohstoffe und innovativer Betriebe, die Weltmarktführer hervorbringen. Beeindruckende Holzbauten bis 20 Stockwerke, Aussichtstürme von 100 Metern – Visionen aus Holz. Gleichzeitig denken Waldbauern in Generationen: Wer heute pflanzt, weiß, erst Enkel werden ernten. Eine Geschichte von Natur, Handwerk und Weitblick für die Zukunft. Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten
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