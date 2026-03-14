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Folge 149: Erlebnis Österreich: Wo Kunst auf Lifestyle trifft - 25 Jahre MuseumsQuartier Wien
25 Min.Folge vom 14.03.2026
Die Kurzdoku wirft einen Blick hinter die Kulissen des MuseumsQuartier – vom Leopold Museum kurz vor einer Ausstellungseröffnung über die Restaurierungswerkstatt des mumok bis zu Proben im Dschungel Wien. Auch verborgene Orte und kreative Arbeitsräume werden sichtbar. Architekt Laurids Ortner erinnert sich an die langen Debatten rund um die Entstehung des heutigen Wiener Kulturareals. Bildquelle: ORF
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