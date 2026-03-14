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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Wo Kunst auf Lifestyle trifft - 25 Jahre MuseumsQuartier Wien

ORF2Staffel 1Folge 149vom 14.03.2026
Erlebnis Österreich: Wo Kunst auf Lifestyle trifft - 25 Jahre MuseumsQuartier Wien

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Folge 149: Erlebnis Österreich: Wo Kunst auf Lifestyle trifft - 25 Jahre MuseumsQuartier Wien

25 Min.Folge vom 14.03.2026

Die Kurzdoku wirft einen Blick hinter die Kulissen des MuseumsQuartier – vom Leopold Museum kurz vor einer Ausstellungseröffnung über die Restaurierungswerkstatt des mumok bis zu Proben im Dschungel Wien. Auch verborgene Orte und kreative Arbeitsräume werden sichtbar. Architekt Laurids Ortner erinnert sich an die langen Debatten rund um die Entstehung des heutigen Wiener Kulturareals. Bildquelle: ORF

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