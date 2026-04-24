Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen

ORF2Staffel 1Folge 157vom 24.04.2026
Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen

Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden BienenJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 157: Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen

25 Min.Folge vom 24.04.2026

Honigbienen gewinnen an Bedeutung, die Imkerei boomt, auch bei jungen Menschen. Als Nutztiere werden sie gezüchtet und gefüttert. Über Wildbienen ist dagegen wenig bekannt - trotz ihrer großen Artenvielfalt und unterschiedlichsten Lebensweisen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol/Robert Engl

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen