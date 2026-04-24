Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden BienenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 157: Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen
25 Min.Folge vom 24.04.2026
Honigbienen gewinnen an Bedeutung, die Imkerei boomt, auch bei jungen Menschen. Als Nutztiere werden sie gezüchtet und gefüttert. Über Wildbienen ist dagegen wenig bekannt - trotz ihrer großen Artenvielfalt und unterschiedlichsten Lebensweisen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol/Robert Engl
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