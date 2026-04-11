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Erlebnis Österreich
Folge 156: Erlebnis Österreich: Zwischen Gipfel und Tal - Der Klang des steirischen Ennstals
26 Min.Folge vom 11.04.2026
Die Mundart des steirischen Ennstals prägt Kultur und Identität der Region. Der Film begleitet das Öblarner Festspiel "Die Hochzeit", erklärt alte Dialektwörter, beleuchtet den Einfluss des Protestantismus und erzählt, wie der imposante Dachstein zu seinem Namen kam. Gestaltung: Valentin Badura. Bildquelle: ORF/RANFILM
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