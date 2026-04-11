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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Zwischen Gipfel und Tal - Der Klang des steirischen Ennstals

ORF2Staffel 1Folge 156vom 11.04.2026
Erlebnis Österreich: Zwischen Gipfel und Tal - Der Klang des steirischen Ennstals

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Folge 156: Erlebnis Österreich: Zwischen Gipfel und Tal - Der Klang des steirischen Ennstals

26 Min.Folge vom 11.04.2026

Die Mundart des steirischen Ennstals prägt Kultur und Identität der Region. Der Film begleitet das Öblarner Festspiel "Die Hochzeit", erklärt alte Dialektwörter, beleuchtet den Einfluss des Protestantismus und erzählt, wie der imposante Dachstein zu seinem Namen kam. Gestaltung: Valentin Badura. Bildquelle: ORF/RANFILM

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