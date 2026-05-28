Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Das Leben - ein Fest

ORF2Staffel 1Folge 165vom 28.05.2026
Das Leben - ein Fest

Das Leben - ein FestJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 165: Das Leben - ein Fest

25 Min.Folge vom 28.05.2026

Die oberschwäbische Barockstraße bietet opulente Gärten, prächtige Schlösser und den Weingartner Blutritt mit 2.000 Reitern. Besucher erleben barocke Lebensart, vom höfischen Luxus bis zum Handwerk der Auer Zunft. Schlösser wie Tettnang und Achberg stehen heute für Kulturereignisse offen. Über allem erhebt sich das Hohenzollernschloss Sigmaringen. Es erzählt zahlreiche Geschichten und bildet den märchenhaften Abschluss der Route. Bildquelle: ORF/ORF-V

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen