Erlebnis Österreich
Folge 165: Das Leben - ein Fest
25 Min.Folge vom 28.05.2026
Die oberschwäbische Barockstraße bietet opulente Gärten, prächtige Schlösser und den Weingartner Blutritt mit 2.000 Reitern. Besucher erleben barocke Lebensart, vom höfischen Luxus bis zum Handwerk der Auer Zunft. Schlösser wie Tettnang und Achberg stehen heute für Kulturereignisse offen. Über allem erhebt sich das Hohenzollernschloss Sigmaringen. Es erzählt zahlreiche Geschichten und bildet den märchenhaften Abschluss der Route. Bildquelle: ORF/ORF-V
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