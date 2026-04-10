Niederösterreichische Eisenwurzen - wo Stahl auf Stille trifftJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 155: Niederösterreichische Eisenwurzen - wo Stahl auf Stille trifft
25 Min.Folge vom 10.04.2026
Die Dokumentation erkundet die Eisen- und Schmiedetradition der Ybbstaler Alpen, wo jahrhundertealtes Handwerk und Bergnatur verschmelzen. Sie zeigt das Erbe der Hammerherren, lebendige Schmiedekunst in Ybbsitz und Forschung im extremen Klima beim Lunzer See. Ergänzt wird das Erlebnis durch die historische Ybbstalbahn, die Landschaft, Technik und Geschichte eindrucksvoll verbindet. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich/
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