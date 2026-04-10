Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Niederösterreichische Eisenwurzen - wo Stahl auf Stille trifft

ORF2Staffel 1Folge 155vom 10.04.2026
Niederösterreichische Eisenwurzen - wo Stahl auf Stille trifft

Niederösterreichische Eisenwurzen - wo Stahl auf Stille trifftJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 155: Niederösterreichische Eisenwurzen - wo Stahl auf Stille trifft

25 Min.Folge vom 10.04.2026

Die Dokumentation erkundet die Eisen- und Schmiedetradition der Ybbstaler Alpen, wo jahrhundertealtes Handwerk und Bergnatur verschmelzen. Sie zeigt das Erbe der Hammerherren, lebendige Schmiedekunst in Ybbsitz und Forschung im extremen Klima beim Lunzer See. Ergänzt wird das Erlebnis durch die historische Ybbstalbahn, die Landschaft, Technik und Geschichte eindrucksvoll verbindet. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen