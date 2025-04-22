Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich: Unterwegs auf dem Bernstein-Trail

ORF2Staffel 1Folge 17vom 22.04.2025
25 Min.Folge vom 22.04.2025

Die Dokumentation aus der Sendereihe „Erlebnis Österreich“ zeigt die originelle Reise der jungen Oberwarter Filmemacherin Kristina Schranz durch das Burgenland. Ausgerüstet mit Rucksack und Smartphone dokumentiert sie ihre über 300 Kilometer lange Wanderung entlang der historischen Handelsstraße von Carnuntum bis nach St. Martin an der Raab. Ihre Begegnungen mit Menschen, außergewöhnliche Aus- wie Einsichten und Erlebnisse hat sie dabei ausschließlich mit dem Smartphone aufgenommen und filmisch festgehalten. Bildquelle: ORF/ORF-B

