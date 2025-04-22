Erlebnis Österreich: Unterwegs auf dem Bernstein-TrailJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 17: Erlebnis Österreich: Unterwegs auf dem Bernstein-Trail
25 Min.Folge vom 22.04.2025
Die Dokumentation aus der Sendereihe „Erlebnis Österreich“ zeigt die originelle Reise der jungen Oberwarter Filmemacherin Kristina Schranz durch das Burgenland. Ausgerüstet mit Rucksack und Smartphone dokumentiert sie ihre über 300 Kilometer lange Wanderung entlang der historischen Handelsstraße von Carnuntum bis nach St. Martin an der Raab. Ihre Begegnungen mit Menschen, außergewöhnliche Aus- wie Einsichten und Erlebnisse hat sie dabei ausschließlich mit dem Smartphone aufgenommen und filmisch festgehalten. Bildquelle: ORF/ORF-B
