Folge 20: Erlebnis Österreich: Zirkus Prattes
25 Min.Folge vom 15.07.2024
Zirkus Prattes ist ein Zirkus oder eine Revue, die von den Brüdern Prattes aus Maria-Grün in Graz im Jahr 2022 ins Leben gerufen wurde. Unter freiem Himmel, in einem offenen Zirkuszelt, wurde einen ganzen Sommer lang fast wöchentlich eine Show geboten, nicht nur musikalischer Art, sondern auch Theaterperformace, Akrobatik, Kunstgespräche, meist anspruchsvoll manchmal auch als pure Unterhaltung. Ein Film von Erwin Schwischay. Bildquelle: ORF/providTV
