Erlebnis Österreich: Von Bäumen und Menschen: Elfie SemotanJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 22: Erlebnis Österreich: Von Bäumen und Menschen: Elfie Semotan
25 Min.Folge vom 11.05.2024
Die Starfotografin Elfie Semotan und ihre künstlerische Arbeit im südlichsten Burgenland stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Berühmt wurde sie für ihre Portraits und Werbekampagnen, weniger bekannt sind ihre inszenierten Fotos im Wald: Transparente Stoffe umschlingen Bäume, bekleidete Puppen stehen im Gebüsch, bunte Plastikfolien setzen Akzente. Semotans ästhetische Statements zum Klimawandel und zur Bedeutung des Waldes. Bildquelle: ORF/Landesstudio Burgenland
