Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Von Bäumen und Menschen: Elfie Semotan

ORF2Staffel 1Folge 22vom 11.05.2024
Von Bäumen und Menschen: Elfie Semotan

Von Bäumen und Menschen: Elfie SemotanJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 22: Von Bäumen und Menschen: Elfie Semotan

25 Min.Folge vom 11.05.2024

Die Starfotografin Elfie Semotan und ihre künstlerische Arbeit im südlichsten Burgenland stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Berühmt wurde sie für ihre Portraits und Werbekampagnen, weniger bekannt sind ihre inszenierten Fotos im Wald: Transparente Stoffe umschlingen Bäume, bekleidete Puppen stehen im Gebüsch, bunte Plastikfolien setzen Akzente. Semotans ästhetische Statements zum Klimawandel und zur Bedeutung des Waldes. Bildquelle: ORF/Landesstudio Burgenland

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen