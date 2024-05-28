Erlebnis Österreich: Sagenreiches Oberösterreich - Vom Zauber der WirklichkeitJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 26: Erlebnis Österreich: Sagenreiches Oberösterreich - Vom Zauber der Wirklichkeit
Unzählige sagenumwobene Plätze liegen in Oberösterreich – meist an landschaftlich besonders reizvollen Punkten. Daran knüpfen sich spannende Geschichten: Erzählungen über das verwunschene Kerschbaumer-Schlössl in der Schlögener Schlinge, über die segensreichen Berimandln im Almtal oder über den geheimnisvollen Jungfrauenstein an der Grenze von Hausruck- und Innviertel. Diese Sagenwelt kennt Helmut Wittmann wie kein anderer, ist er doch seit 33 Jahren von Beruf Sagen- und Märchenerzähler. In einem „Erlebnis Österreich“ des ORF Oberösterreich führt er zu diesen geheimnisvollen Orten und trifft dabei auf seltsame Gestalten wie Zauberer, gute Geister und Feen. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
