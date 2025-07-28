Erlebnis Österreich: Naturjuwel Wallersee - Wo Mensch und Natur sich begegnenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 28: Erlebnis Österreich: Naturjuwel Wallersee - Wo Mensch und Natur sich begegnen
Schneckenkönig, fliegende Edelsteine, Bibergeil und eine verschwundene Burg – der Wallersee ist ein Ort voller Geheimnisse und bezaubert mit seinem Panorama auf das Alpenvorland. Die Dokumentation zeigt spannende Begegnungen mit besonderen Menschen und Tieren und macht aufregende Abstecher in vergangene Zeiten. Eingebettet in sein einzigartiges Naturschutzgebiet, steht der Wallersee nicht nur für seine romantische Schönheit, sondern auch als lebendiges Beispiel für das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Natur inmitten der Kulturlandschaft Salzburgs. Durch das Engagement vieler nachhaltig handelnder Menschen wird eine Balance geschaffen, die es ermöglicht, die natürliche Umgebung zu bewahren und gleichzeitig die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfüllen. Diese Symbiose aus Schutz und Nutzung macht den Wallersee zu einem inspirierenden Modell für den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt. Bildquelle: ORF/Pimp the Pony Productions
