Erlebnis Österreich: Bauen auf höchstem Niveau - Die Bergstation am Dachstein

ORF2Staffel 1Folge 30vom 30.06.2024
25 Min.Folge vom 30.06.2024

Das Dach der Steiermark wird neu gedeckt. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Bau der ersten Bergstation auf Steiermarks höchstem Berg ist es Zeit für Veränderung. Es braucht mehr als nur einen frischen Anstrich. Klima- und Zeitenwandel verlangen nach neuen Ideen und Konzepten, damit an der Grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich auf 2.700 m ein Projekt geschaffen wird, das erneut Jahrzehnte überdauern kann. Was 1969 als technische Meisterleistung eröffnet wurde, wird im Jahr 2024 noch einmal überboten. Zwischen September 2023 und Mai 2024 entstand aus 160 Tonnen Stahl, 2000 m2 Dachfläche, 120 km Kabeln und 600 m Photovoltaikfassade – Die Bergstation 2.0 – in Rekordzeit. Österreichs höchste Baustelle als Meilenstein der Ingenieurskunst. Als emotionales Projekt ambitionierter Menschen für Menschen – ein Projekt, das Geschichte bewahrt, weiterträgt und neu definiert. Ein Film von Christian Prates. Bildquelle: ORF/Christian Prates | ORF/Prugger

ORF2
