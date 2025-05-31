Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

ORF2Staffel 1Folge 31vom 31.05.2025
25 Min.Folge vom 31.05.2025

In ihnen werden regionale Geschichte und Besonderheiten der Region zum Leben erweckt! Die Rede ist von den vielen kleinen Salzburger Museen, die vor allem in den Landgemeinden zu finden sind. Allein im Bundesland Salzburg gibt es mehr als 100 Sammlungen, Museen, Freilichtensembles und Schaubergwerke. Sie werden mit viel Hingabe und Liebe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt und betreut. Das Erlebnis Österreich taucht ein in die Vielfalt der regionalen Museen, zeigt ihre Besonderheiten, ihre Kostbarkeiten und stellt die Menschen vor, die für sie brennen und die ihre ganze Kraft und Leidenschaft dieser Aufgabe widmen. Bildquelle: ORF

