Erlebnis Österreich: Es kommt nicht auf die Größe an - Salzburger RegionalmuseenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 31: Erlebnis Österreich: Es kommt nicht auf die Größe an - Salzburger Regionalmuseen
In ihnen werden regionale Geschichte und Besonderheiten der Region zum Leben erweckt! Die Rede ist von den vielen kleinen Salzburger Museen, die vor allem in den Landgemeinden zu finden sind. Allein im Bundesland Salzburg gibt es mehr als 100 Sammlungen, Museen, Freilichtensembles und Schaubergwerke. Sie werden mit viel Hingabe und Liebe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt und betreut. Das Erlebnis Österreich taucht ein in die Vielfalt der regionalen Museen, zeigt ihre Besonderheiten, ihre Kostbarkeiten und stellt die Menschen vor, die für sie brennen und die ihre ganze Kraft und Leidenschaft dieser Aufgabe widmen. Bildquelle: ORF
