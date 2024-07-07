Erlebnis Österreich: Asado - Feuer, Fleisch und Natur. Archaisch Grillen im MühlviertelJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 32: Erlebnis Österreich: Asado - Feuer, Fleisch und Natur. Archaisch Grillen im Mühlviertel
Seit der Steinzeit bereiten Menschen über der Glut ihre Speisen zu. Asado bezeichnet die südamerikanische Art, über offenem Feuer zu grillen. Mit dem Knistern des Holzes und der wohligen Wärme verbreitet sich so der Duft von Gebratenem. Leo Gradl der „Steinzeit-Asador“ betreibt im „Stillen Tal“ in Bad Kreuzen im Mühlviertel eine Grillschule. Dort versammelt er regelmäßig seine Freunde, allesamt Grillweltmeister, wie Adi Bittermann – den Hauben-Asador Franz Größing – den Alpen-Asador Jürgen Kernegger – den Jäger-Asador und Jenny Gruber – die Brot-Backmeisterin um ein Feuer und nach traditioneller Methode Fleisch, Fisch und Brot zuzubereiten. Unter ihrer professionellen Anleitung werden Interessierte zu „Feuerzauberern“ ausgebildet. Ob am selbstgebauten Asado-Kreuz oder auf der Feuerplatte gegrillt, im Dutch Oven gebacken, im Baumstumpf geräuchert und im Erdloch gegart wird, hier erfüllt sich die Sehnsucht nach der Rückkehr zum Ursprünglichen, inmitten der Mühlviertler Landschaft, kulinarisch. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
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