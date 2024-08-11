Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Pistenspaß auf grünem Gras

ORF2Staffel 1Folge 38vom 11.08.2024
Erlebnis Österreich: Pistenspaß auf grünem Gras

Erlebnis Österreich: Pistenspaß auf grünem GrasJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 38: Erlebnis Österreich: Pistenspaß auf grünem Gras

25 Min.Folge vom 11.08.2024

Der Regisseur Robert Styblo beobachtete für die „Erlebnis Österreich“ – Produktion „Pistenspaß auf grünem Gras“ monatelang die jugendlichen Grasskifahrer aus Österreich, bei ihren Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft in Rettenbach im Südburgenland. Entstanden ist ein bildgewaltiger Film der eindrucksvoll das fast übermenschliche Training der Leistungssportler zeigt, Momente nervlicher Anspannung und die unendliche Freude nach dem überragenden Abschneiden der jungen Athleten bei der Weltmeisterschaft. Gezeigt wird daneben auch die Bedeutung des Grasski Vereins Rettenbach für die Menschen in diesem außergewöhnlichen Ort, wo wirklich alle aktiv am Zukunftsprojekt Grasski mitarbeiten, denn der Schnee, der früher für Pistenspaß gesorgt hat, fällt immer seltener. Klimawandel und die Spitzenleistungen der österreichischen Grasskiläufer sorgen dafür, dass sich diese Sportart gerade aus dem Nischendasein in Richtung Mainstream entwickelt und das völlig zurecht, denn was bei den Grasskirennen geboten wird, verdient ein breiteres Publikum. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen