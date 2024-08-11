Erlebnis Österreich: Pistenspaß auf grünem GrasJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 38: Erlebnis Österreich: Pistenspaß auf grünem Gras
Der Regisseur Robert Styblo beobachtete für die „Erlebnis Österreich“ – Produktion „Pistenspaß auf grünem Gras“ monatelang die jugendlichen Grasskifahrer aus Österreich, bei ihren Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft in Rettenbach im Südburgenland. Entstanden ist ein bildgewaltiger Film der eindrucksvoll das fast übermenschliche Training der Leistungssportler zeigt, Momente nervlicher Anspannung und die unendliche Freude nach dem überragenden Abschneiden der jungen Athleten bei der Weltmeisterschaft. Gezeigt wird daneben auch die Bedeutung des Grasski Vereins Rettenbach für die Menschen in diesem außergewöhnlichen Ort, wo wirklich alle aktiv am Zukunftsprojekt Grasski mitarbeiten, denn der Schnee, der früher für Pistenspaß gesorgt hat, fällt immer seltener. Klimawandel und die Spitzenleistungen der österreichischen Grasskiläufer sorgen dafür, dass sich diese Sportart gerade aus dem Nischendasein in Richtung Mainstream entwickelt und das völlig zurecht, denn was bei den Grasskirennen geboten wird, verdient ein breiteres Publikum. Bildquelle: ORF
