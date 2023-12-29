Erlebnis Österreich: Gebaute Identität? Denkmäler für die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 4: Erlebnis Österreich: Gebaute Identität? Denkmäler für die Zukunft
24 Min.Folge vom 29.12.2023
Alte Gebäude prägen unsere Landschaft, sie erzählen Geschichte und Geschichten. Sie sind öffentliches Gedächtnis und stehen meist unter Denkmalschutz. Das Österreichische Denkmalschutzgesetz wurde 1923, also vor 100 Jahren erlassen. Seither werden herausragende Bauwerke behördlich als erhaltenswert erkannt und als baukulturelles Erbe für die Zukunft bewahrt. Bildquelle: ORF
