Erlebnis Österreich: Wanderparadies Saualm - Natur und Kultur auf Schritt und TrittJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 41: Erlebnis Österreich: Wanderparadies Saualm - Natur und Kultur auf Schritt und Tritt
25 Min.Folge vom 18.08.2024
Zu den schönsten und weitestgehend naturbelassenen Gebieten im südostösterreichischen Raum zählt die Saualm, mit ihren weiten Ausläufern. Der sanfte Bergrücken erstreckt sich, in Nord-Süd-Richtung verlaufend, vom Klippitztörl bis zur Drau und bietet über 100 km markierte Wanderwege, urige Almhütten und einen unglaublichen Ausblick über Kärnten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten/Peter Seifert
