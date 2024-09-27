Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 48vom 27.09.2024
In Kärnten gibt es 1200 stehende Gewässer und mehr als 8000 Flusskilometer. Ein Paradies für dutzende Fischarten und natürlich auch für Fischerinnen und Fischer. Insgesamt gibt es 15.000 Petrijüngerinnen und Petrijünger im südlichsten Bundesland. Ein ganzes Jahr hat das ORF Team die Fischer in Kärnten begleitet. Vom Ossiacher See über den Millstätter See bis zum Keutschacher See, von der Möll in den Hohen Tauern bis zur Drau im Kärnten Unterland. Der Gestalter Horst L. Ebner und sein Kameramann Valentin Certov, so wie der Unterwasserfilmer Gerald Arnold zeigen mit beeindruckenden Naturaufnahmen ein bezauberndes Kärnten. Vom Anfischen im Frühling bis hinein in den Winter, wo die Petrijünger auf der Fischwaid der Kälte trotzen. Bildquelle: ORF/Kärntner Fischereivereinigung

