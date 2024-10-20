Erlebnis Österreich: Das evangelische Burgenland - 100 Jahre SuperintendenzJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 51: Erlebnis Österreich: Das evangelische Burgenland - 100 Jahre Superintendenz
Mehr als 30.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind evangelisch. Damit gibt es im östlichsten Bundesland mit knapp 11%, anteilsmäßig, die meisten Protestanten in ganz Österreich. Warum ist das so? Das ist nur eine der Fragen, denen das "Erlebnis Österreich – Das evangelische Burgenland -100 Jahre Superintendendenz-, nachgeht. Die evangelischen Gemeinden des Burgenlandes sind 1924 im damals neuen Bundesland zu einer eigenen Superintendenz (Diözese) zusammengeschlossen worden. Das wird 2024 gefeiert. Es wird ein Ausflug in die Geschichte der Evangelischen im Burgenland, Kameramann Max Pehm und Gestalter Günter Welz stellen engagierte Menschen, Pfarrerinnen und Pfarrer, das Brauchtum der Evangelischen im Burgenland vor, zeigen Kirchenbauten und ihre Geheimnisse, berichten über die Bedeutung von Bildung und Kirchenmusik, zeigen was evangelisch sein heißt im Burgenland.
