Erlebnis Österreich: Über Stock und Stein - Die Wegewarte der AlpinvereineJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 53: Erlebnis Österreich: Über Stock und Stein - Die Wegewarte der Alpinvereine
Sie kennen jeden Gipfel und jeden Weg in den schönsten Regionen der oberösterreichischen Bergwelt. Dort verbringen sie meist unentgeltlich und scheinbar im Verborgenen ihre Arbeitszeit, zum Wohle eines sicheren Bergsports. Allein der Alpenverein Linz betreut ein über 430 km langes Wegenetz, im Mühlviertel, auf der Wurzeralm, der Tauplitzalm und rund um den Gosaukamm. Der boomende Berg-Tourismus und Wetterextreme beschädigen aber Aufstiege, wie etwa auf den Traunstein. Er fordert jedes Jahr die Freiwilligen um den populären, aber ausgesetzten Naturfreunde-Steig sicher zu gestalten. Gleiches gilt für die Wegemacher des Alpenvereins rund um den Gosausee, dessen Wanderregion jedes Jahr mehr Begeisterte anlockt. Dabei waren Bergerlebnisse, wie wir sie heute kennen, bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts nur ausgewiesenen Alpinisten vorbehalten, wie eine Tourismus-Historikerin erläutert. Das "Erlebnis Österreich" des ORF Oberösterreich zeigt, wie sehr das sichere Wegenetz von den Leistungen der Wegemacher abhängt, die unter erheblichen Nachwuchssorgen leiden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
