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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Slow food - Die Saat geht auf - Kulturelles Erbe trifft Zukunft

ORF2Staffel 1Folge 54vom 26.10.2024
Erlebnis Österreich: Slow food - Die Saat geht auf - Kulturelles Erbe trifft Zukunft

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Folge 54: Erlebnis Österreich: Slow food - Die Saat geht auf - Kulturelles Erbe trifft Zukunft

25 Min.Folge vom 26.10.2024

In der Slow-Food-Travel-Region Lavanttal setzt man auf Innovationen wie schwarzen Knoblauch, die Zucht von Kaiserforellen und geröstete Insekten, das „Protein von morgen“, die Harald Krassnitzer verkostet. Im Metnitztal lebt das alte Handwerk. Das ORF-Team hat bei einem Schuhmacher vorbeigeschaut, der Maßschuhe nach alter Handwerkstradition anfertigt. Auf einem Bergbauernhof werden Zirbentürme hergestellt, die den charakteristischen, wohltuenden Duft der Zirbe in die Räume bringen. Feine Arbeiten werden von einem Goldschmiedehepaar hergestellt, das mit künstlerischer Handarbeit individuellen Schmuck fertigt und zusätzlich seine Gäste in einem Troadkasten aus dem 16. Jahrhundert mit ausgewählten Slow-Food-Produkten bewirtet.

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