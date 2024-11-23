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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten

ORF2Staffel 1Folge 59vom 23.11.2024
Erlebnis Österreich: Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten

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Folge 59: Erlebnis Österreich: Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten

27 Min.Folge vom 23.11.2024

Für Fleischliebhaber ein "Must-have", für Traditonswirtshäuser ein Fixstarter auf der Speisekarte, für Hobbyköche jedes Mal eine neue Herausforderung ist der Schweinsbraten, vielerorts in Oberösterreich heißt er einfach nur "Bratl in der Rein". Das Sur- oder Bauernbratl stammt von Bauch, Schopf oder Rücken und wird vielfach mit Bier oder Most übergossen. Dazu werden Stöckelkraut, Krautsalat oder Mehlknödeln serviert. Das "Bratl" ist und bleibt in Oberösterreich ein Traditionsgericht mit vielen Gesichtern und unzähligen Fans und wird überall ein wenig anders zubereitet. Diese kulinarische Dokumentation ehrt nicht nur jede "Sau", die einmal in der "Rein" landet, sie ist auch eine Reise durchs "Bratl-Bundesland Nummer 1", durch Oberösterreich. Bildquelle: ORF/Bettina Graf

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