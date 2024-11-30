Erlebnis Österreich: Mit dem Herzen dabei - Die Kraft der FreiwilligenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 61: Erlebnis Österreich: Mit dem Herzen dabei - Die Kraft der Freiwilligen
Sie opfern ihre Freizeit. Sie investieren Stunde um Stunde, um anderen zu helfen. Sie wollen keine Belohnung, sondern tun es, weil es ihnen Freude macht und weil sie sehen, was sie bewirken können: Viele Landsleute sind regelmäßig ehrenamtlich engagiert. Gestalter Robert Fürst hat gemeinsam mit Kamerafrau Gabi Hanke einige dieser Freiwilligen besucht und porträtiert sie in einer Produktion des ORF-Landesstudio Oberösterreich für die Sendereihe „Erlebnis Österreich“. Stephan Santer aus Steinbach am Attersee ist nicht nur Ortsstellenleiter der Bergrettung, sondern auch in mehreren Vereinen aktiv. Adelheid Schneilinger aus St. Martin im Innkreis wiederum widmet sich mit ganzem Herzen der Hilfe für Flüchtlinge. Der Trauner Joe Gokl ist an sechs Tagen in der Woche im Hallenbad, um Kindern das Schwimmen beizubringen. Es sind mehrere hundert Millionen Arbeitsstunden, die Jahr für Jahr ehrenamtlich in Österreich geleistet werden – was damit bewirkt wird, das zeigt diese Dokumentation aus dem Landesstudio Oberösterreich. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
