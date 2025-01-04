Erlebnis Österreich: Die Riesneralm - Aufifoarn zum OwikemmanJetzt kostenlos streamen
Folge 66: Erlebnis Österreich: Die Riesneralm - Aufifoarn zum Owikemman
25 Min. 04.01.2025
Eingeschmiegt in die Bergwelt der Niederen Tauern und Wölzer Tauern liegt die Riesneralm mit dem Riesnerkrispen auf 1922 m. Bergseen, saftige Blumenwiesen und dichte Nadelwälder zieren die Riesneralm. In den Wäldern und auf den Bergen erlebt man noch Stille und Augenblicke der Einsamkeit. Das Wild findet hier noch seine ungestörte Ruhe. Die unberührte Natur bietet viele Gelegenheiten, sich vom Stress des Alltags zu erholen. Ein Film von Fritz Aigner. Bildquelle: ORF/ORF-Stmk
