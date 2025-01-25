Erlebnis Österreich: So ein Schmarrn - Des Kaisers liebste SpeisenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 69: Erlebnis Österreich: So ein Schmarrn - Des Kaisers liebste Speisen
Der Kaiserschmarrn gilt kulinarisch wahrscheinlich als süßestes Aushängeschild Österreichs. Um seine Entstehung ranken sich zahlreiche Mythen. Ebenso wird über die perfekte Zubereitung viel diskutiert. In Bad Ischl gibt man sich überzeugt, dass dieses Gericht natürlich in der Kaiserstadt erfunden wurde. Das "Erlebnis Österreich" aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich geht mit Historikern, Kaisernachfahren sowie Köchinnen und Köchen ins Salzkammergut dem Schmarrn-Ursprung nach und garantiert kaiserliche Gaumenfreuden. Zudem wird der Frage nachgegangen, wie der weltberühmte Schmarrn zu seinem Namen kam und ob der Kaiser überhaupt dafür mitverantwortlich war. Für Historiker ist es Fakt: Kaiser Franz Joseph der I. hat mehr Wert aufs Arbeiten als aufs Essen gelegt. Dennoch soll er 82 Mal in Bad Ischl gewesen sein und dort die Zeit sehr genossen haben, etwa auf der Jagd. So landeten im K&K-Bäuchlein Wildbret, Tafelspitz, der Schratt-Guglhupf und - eben der Kaiserschmarrn. Bildquelle: ORF
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