Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Das Land in der Stadt: Der Steiermarkfrühling in Wien

ORF2Staffel 1Folge 79vom 16.03.2025
Erlebnis Österreich: Das Land in der Stadt: Der Steiermarkfrühling in Wien

25 Min.Folge vom 16.03.2025

Seit fast drei Jahrzehnten ist die Steiermark am Wiener Rathausplatz zu Gast. Und wenn die Steiermark ruft, sind die Wienerinnen und Wiener zu zigtausenden da. Dieser größte Bundesländerauftritt in der Bundeshauptstadt ist aber mehr als Steiermark-Urlaub, Kulinarik und steirisches Lebensgefühl. Hinter den Vorbereitungen und den immer wieder neuen Ideen für das große Fest des steirischen Lebensgefühls steht ein ganzes Jahr Arbeit, denn nach dem Steiermarkfrühling ist vor dem Steiermarkfrühling. Ein Film von Gregor Waltl. Bildquelle: ORF/Gregor Waltl

