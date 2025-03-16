Erlebnis Österreich: Das Land in der Stadt: Der Steiermarkfrühling in WienJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 79: Erlebnis Österreich: Das Land in der Stadt: Der Steiermarkfrühling in Wien
25 Min.Folge vom 16.03.2025
Seit fast drei Jahrzehnten ist die Steiermark am Wiener Rathausplatz zu Gast. Und wenn die Steiermark ruft, sind die Wienerinnen und Wiener zu zigtausenden da. Dieser größte Bundesländerauftritt in der Bundeshauptstadt ist aber mehr als Steiermark-Urlaub, Kulinarik und steirisches Lebensgefühl. Hinter den Vorbereitungen und den immer wieder neuen Ideen für das große Fest des steirischen Lebensgefühls steht ein ganzes Jahr Arbeit, denn nach dem Steiermarkfrühling ist vor dem Steiermarkfrühling. Ein Film von Gregor Waltl. Bildquelle: ORF/Gregor Waltl
