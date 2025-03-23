Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Unbekanntes Unterland - Vom Altreier Kaffee zum Kurtatscher Plent

ORF2Staffel 1Folge 80vom 23.03.2025
Die Talsohle südlich von Bozen und auch die Mittelgebirge zählen zum Südtiroler Unterland. Apfelanlagen in der Talsohle und Weinbau an den Hängen prägen die Landschaft. In etwa 1300 m Seehöhe zeigt sich die Landwirtschaft von einer völlig anderen Seite: Statt eintöniger Monokulturen sind immer mehr Bauern bestrebt, mit alten und neuen Kultursorten kulinarische Besonderheiten und auch ökologische Nischen zu schaffen. Längst vergessene Produktionsweisen werden wieder belebt, Tradition trifft Moderne und überrascht mit einer Vielfalt an Produkten. Die Dokumentation präsentiert das unbekannte Südtiroler Unterland mit landwirtschaftlichen Nischenprodukten und kulinarischen Spezialitäten. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol/Manfred Unterpertinger

