Erlebnis Österreich: Das Blau der Stille - Aus dem Leben eines Unterwasserkameramannes

ORF2Staffel 1Folge 82vom 07.04.2025
26 Min.Folge vom 07.04.2025

Es ist eine Leidenschaft, die bereits in seiner Jugend begann: Gerald Arnold, pensionierter Pathologe aus Klagenfurt, taucht seit seinem 14. Lebensjahr. Seit seinem 18. Lebensjahr ist eine Kamera immer dabei. Mehr als 4000 Tauchgänge hat Gerald Arnold hinter sich und Unmengen an Filmmaterial in sämtlichen Formaten aufgenommen. Er besitzt eines der größten Unterwasser-Filmarchive Europas. Kein Wunder, dass seine Aufnahmen bereits viele Filme und Dokumentationen bereichert haben. Fragt man Gerald Arnold, was ihm am Tauchen am meisten fasziniert, so sagt er, er genieße besonders die Klarheit und die Lichtstimmungen, aber natürlich auch die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Lebewesen unter Wasser. Kaum jemand dokumentierte auch die Verschmutzung und Veränderung der Meere, Flüsse und Seen so genau wie er. Und so wird Gerald Arnold auch ein Mahner in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.

ORF2
