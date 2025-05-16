Erlebnis Österreich: Weltklasse in Götzis - das Leichtathletik-Meeting wird 50Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 86: Erlebnis Österreich: Weltklasse in Götzis - das Leichtathletik-Meeting wird 50
Das Hypo-Meeting zählt zu einer der besten Leichtathletik-Veranstaltungen der Welt und feiert 2025 sein Jubiläum! In der beschaulichen Gemeinde Götzis in Vorarlberg findet zum 50. Mal das international hoch angesehene Mehrkampf-Meeting statt. Begonnen hat alles im Jahr 1975, bereits fünf Jahre später hat der britische Superstar Daley Thompson im Zehnkampf für den ersten Weltrekord im Mösle-Stadion gesorgt. Insgesamt wurden in Götzis drei Weltrekorde aufgestellt. Die Krönung erlebt das Meeting im Jahr 2001, als der Tscheche Roman Šebrle als erster Athlet die magische 9.000-Punkte-Marke durchbrechen konnte. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg ist eine Zeitreise durch die Geschichte des Meetings und zeigt, wie sich die kleine Gemeinde in Vorarlberg zum Mekka der Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer entwickelt hat. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg/Stiplovsek Dietmar
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick