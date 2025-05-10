Erlebnis Österreich: Gartenparadiese am Inn - Die OÖ Landesgartenschau in SchärdingJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 87: Erlebnis Österreich: Gartenparadiese am Inn - Die OÖ Landesgartenschau in Schärding
Vom Mai bis Anfang Oktober verwandelt sich ein 11 Hektar großes Areal bei Schärding in unterschiedlich blühende Gartenparadiese, auf dem unter dem Motto „INNsGRÜN“ die heurige oberösterreichische Landesgartenschau stattfindet. Dafür wurden 90.000 Blumenzwiebel eingesetzt, 12.000 Stauden und 360 Bäume neu gepflanzt. Verschiedene Themenschwerpunkte wollen zeitgemäßes, nachhaltiges und klimaschonendes Garteln – wie etwa ein Mehrgenetationengarten oder ein Recyclinggarten – vermitteln. Zu den aktuellen Trends zählt Urban Gardening oder das Forcieren der Biodiversität. Siedlervereine aus dem gesamten Bezirks Schärding präsentieren auf einer ehemaligen Ackerfläche entlang des Inns einen modern gestalteten Siedlergarten. Die WKO Eferding-Schärding, die Andorf Technology School sowie das Innovationsnetzwerk InnRaum³ haben sechs Sensorik-Hochbeete aufgestellt und mit unterschiedlichem Dünger, mit Salat, Karotten und anderem Gemüse befüllt und erforschen den Einfluss auf Temperatur und Feuchtigkeit von Boden und Luft. Sanftes Nebeneinander von Kultur- und Naturlandschaft zeichnet eine Plattform am Innsporn, von der aus ein naturbelassener Altarm des Inns und seiner Vogelwelt beobachtet werden kann. Bildquelle: ORF/Fischerfilm
