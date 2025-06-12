Erlebnis Österreich: Rebellion 1525 bis heuteJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 90: Erlebnis Österreich: Rebellion 1525 bis heute
Einer Museumstour durch die Europaregion Tirol: 31 Museen in Tirol, Südtirol und dem Trentino beteiligen sich am Euregio-Museumsjahr 2025, das sich ausgehend vom Bauernaufstand 1525 unter der Führung von Michael Gaismair mit Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Formen des Widerstands und dem Umgang mit Krisen auseinandersetzt. Die Tour führt von einer historischen Ausstellung in der Hofburg Brixen, wo der Aufstand begann, über das Volkskunstmuseum Innsbruck bis nach Schwaz ins Haus der Völker, in die Ötztaler Museen und nach Rovereto ins Museo Civico, wo man sich mit den Folgen des Klimawandels in der Europaregion beschäftigt. Was sind die Bedingungen, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen? Das ist der rote Faden, der sich durch die inhaltlich vielfältigen Ausstellungen und Projekte zieht. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol/
