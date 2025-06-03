Erlebnis Österreich: Von Ramingstein nach Großgmain - ein Bauernhof geht auf ReisenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 91: Erlebnis Österreich: Von Ramingstein nach Großgmain - ein Bauernhof geht auf Reisen
24 Min.Folge vom 03.06.2025
Die Rainer-Keusche in Ramingstein im Lungau ist der vermutlich älteste Bauernhof Salzburgs. Das kleine, fast 500 Jahre alte Gebäude war Wohnhaus für bis zu zehn Menschen. Tür an Tür lebten Rinder, Schafe, Schweine und Hühner. Experten haben die Rainer-Keusche Balken für Balken und Stein für Stein abgetragen und im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain wieder aufgebaut. Im Freilichtmuseum von Salzburg findet derzeit ein Paradigmenwechsel statt: gezeigt werden soll mehr als ein perfekt renoviertes Bauernhaus, dokumentiert wird auch das entbehrungsreiche Leben von Mensch und Tier im vergangenen halben Jahrtausend. Bildquelle: ORF
