Erlebnis Österreich: Expats - einheimisch werden in Vorarlberg
Erlebnis Österreich
Folge 92: Erlebnis Österreich: Expats - einheimisch werden in Vorarlberg
25 Min.Folge vom 06.06.2025
Mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung in Vorarlberg gehen auf Expats - also auf internationale Arbeitskräfte - zurück. Um Fachkräfte überhaupt ins Land zu bekommen, wurde ein eigener "Expats-Service" gegründet. Wie es gelingt, die Schlüsselkräfte nicht nur im Job zu integrieren, sondern auch in die Gesellschaft, zeigt die Dokumentation des ORF Vorarlberg mit vier Beispielen von Expats, die in Vorarlberg langsam einheimisch werden: Eine Bankerin aus Kenia, ein Kunststofftechniker aus Ungarn, ein Seilbahnfachmann aus Kolumbien und ein Produktmanager aus den USA. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg
