Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Expats - einheimisch werden in Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 92vom 06.06.2025
Erlebnis Österreich: Expats - einheimisch werden in Vorarlberg

Erlebnis Österreich: Expats - einheimisch werden in VorarlbergJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 92: Erlebnis Österreich: Expats - einheimisch werden in Vorarlberg

25 Min.Folge vom 06.06.2025

Mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung in Vorarlberg gehen auf Expats - also auf internationale Arbeitskräfte - zurück. Um Fachkräfte überhaupt ins Land zu bekommen, wurde ein eigener "Expats-Service" gegründet. Wie es gelingt, die Schlüsselkräfte nicht nur im Job zu integrieren, sondern auch in die Gesellschaft, zeigt die Dokumentation des ORF Vorarlberg mit vier Beispielen von Expats, die in Vorarlberg langsam einheimisch werden: Eine Bankerin aus Kenia, ein Kunststofftechniker aus Ungarn, ein Seilbahnfachmann aus Kolumbien und ein Produktmanager aus den USA. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen