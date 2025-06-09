Bergsteigerdörfer in Oberösterreich - Steinbach am Attersee und Grünau im AlmtalJetzt kostenlos streamen
Folge 93: Bergsteigerdörfer in Oberösterreich - Steinbach am Attersee und Grünau im Almtal
26 Min.Folge vom 09.06.2025
Grünau im Almtal und Steinach am Attersee sind Teil der Bergsteigerdörfer und setzen auf sanften Tourismus, um Naturschutz und nachhaltige Entwicklung im Einklang mit der Alpenkonvention zu fördern. Die Orte am Fuße des Toten Gebirges und am Attersee stehen vor der Herausforderung, Natur und menschliche Nutzung in Balance zu halten, wobei auch Konflikte und Schattenseiten sichtbar werden. Gestaltung: Bernhard Riener, Jonathan Vaughan Bildquelle: ORF/ORF-OÖ/Portal Films
