Erlebnis Österreich: Queeres Tirol - Wie bunt ist das Heilige Land?
Erlebnis Österreich
Folge 95: Erlebnis Österreich: Queeres Tirol - Wie bunt ist das Heilige Land?
Wie lebt es sich in Tirol mit verschiedenen Lebens- und Liebensweisen? Wie schafft die Tiroler LGBTIQ+-Szene den Spagat zwischen Drag und Diskriminierung, Familie und freier Liebe, Vorurteil und Vorbildwirkung? Erst ab den frühen 1970er Jahren wurde Homosexualität in Österreich Schritt für Schritt legalisiert. Was bis dahin hinter vorgezogenem Vorhang passiert ist, kann nun – zumindest nach dem Gesetz – öffentlich gelebt werden. Dennoch zieren auch im Jahr 2025 immer wieder queerfeindliche Schriftzüge Häuserfassaden, es gibt tätliche oder verbale Übergriffe und Diskriminierung. Wie viel Mut braucht es, um in Tirol bunt zu sein? Wie viel Diversität ist dem Heiligen Land zuzumuten? Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
