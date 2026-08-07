Zwischen Anden und Pazifik - Unterwegs im Norden ChilesJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.08.2026: Zwischen Anden und Pazifik - Unterwegs im Norden Chiles
44 Min.Folge vom 07.08.2026
Der Norden Chiles ist eine Landschaft der Extreme: Die Atacama, eine der trockensten und ältesten Wüsten der Erde, trifft auf die gewaltigen Vulkane der Anden und das über 4000 Meter hohe Altiplano. Die Dokumentation führt zu den Menschen, die in dieser faszinierenden Welt zwischen Salzseen, Wüste und Pazifik leben. Bildquelle: ORF/Autentic/Prospect TV/Jürgen Hansen
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Copyrights:© Season 1: ORF 3