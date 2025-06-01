Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 20: Getrennte Welten
42 Min.Ab 12
Zahlreiche Erdbeben erschüttern zeitgleich beide Welten. Das Fringe-Team geht davon aus, dass David Robert Jones hinter den Geschehnissen steckt. Offenbar versucht er, beide Universen zu synchronisieren, um sie anschließend zu zerstören. Olivia hat Kontakt zu einem von Jones' Männern, den sie für ihre Zwecke einsetzen will. Schon bald steht das Fringe-Team vor einer schwierigen Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen