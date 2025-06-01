Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Mann im Spiegel

WarnerStaffel 4Folge 1
Der Mann im Spiegel

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 1: Der Mann im Spiegel

42 Min.Ab 16

Durch die Brücke, die Peter zwischen den Welten geschlagen hat, sind die beiden Universen nun verbunden. Die Fringe-Division will sogar zusammenarbeiten, um die entstandenen Wunden zu heilen, aber noch fehlt das gegenseitige Vertrauen. Als eine neue Art von Gestaltwandlern eine Mordserie begeht, werden Olivia und Walter misstrauisch. Gibt es wirklich Frieden? Oder treibt die "andere Seite" doch ein falsches Spiel? Währenddessen wird Walter von mysteriösen Erscheinungen geplagt.

