Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Rückkehr ins Ungewisse

WarnerStaffel 4Folge 8
Rückkehr ins Ungewisse

Rückkehr ins UngewisseJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 8: Rückkehr ins Ungewisse

42 Min.Ab 12

Peter möchte unbedingt sein altes Leben zurück und einen Weg finden, um wieder in die ihm bekannte Zeitlinie zurückzukehren. Doch Walter weigert sich, ihm zu helfen. So wechselt er gemeinsam mit Lincoln Lee ins andere Universum - dieser soll sich dort als Agent Lee ausgeben. Die beiden möchten nach Liberty Island, dem Sitz des Verteidigungsministeriums. Allerdings geht der Plan furchtbar schief und plötzlich stehen Peter und Lee unter Mordverdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen