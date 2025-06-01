Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

WarnerStaffel 4Folge 5
Folge 5: Erneuerung

41 Min.Ab 12

Peter muss sich damit abfinden, dass seine Vergangenheit, an die er sich erinnert, für alle anderen nicht existiert. Für Walter und auch Olivia ist er ein vollkommen Fremder. Trotzdem entschließt er sich, die Fringe-Einheit zu unterstützen. Diese macht Jagd auf einen Gestaltwandler, der es anscheinend auf einen Wissenschaftler von Massive Dynamic abgesehen hat. Werden sie das Schlimmste verhindern können?

