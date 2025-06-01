Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 15: Das Parfum
42 Min.Ab 16
Ein Serienkiller hat es auf glückliche Paare abgesehen: Er dehydriert die Männer und stellt aus der dadurch gewonnenen Flüssigkeit ein Parfum her. Später besucht er die Frauen der Toten und verführt sie mithilfe des Dufts. Olivia und Lincoln sind dem Mörder bereits auf den Fersen. Unterdessen beschließt Olivia, sich nicht länger gegen die Verwandlung in ihr anderes Ich zu wehren - die Erinnerungen ihres Alter Egos erscheinen ihr wie eine bessere Version ihrer selbst ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen